Commercianti in Festa illumina l'estate di Saint-Vincent

Taglio del nastro a Commercianti in Festa 2019 a Saint-Vincent

Tanti ottimi affari nelle boutiques del centro storico, eventi musicali e menù 'a tema' con un occhio di riguardo all'ambiente e alla raccolta differenziata. Mantiene le promesse la 'due giorni' di Commercianti in Festa 2019 a Saint-Vincent, dove la manifestazione organizzata da Confcommercio VdA prosegue sino al tardo pomeriggio di domenica 21 luglio con un programma ricco di proposte e di eventi collaterali.

Al taglio del nastro di Commercianti in Festa nella Riviera delle Alpi hanno preso parte l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega; il sindaco di Saint-Vincent, Mario Borgio, il presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato e il direttore dell'Associazione a tutela degli esercenti, Adriano Valieri e il presidente Ascom Aosta e vicepresidente vicario di Confcommercio VdA, Giuseppe Sagaria.

Le bancarelle e i gazebo allestiti nelle vie centrali del paese dai commercianti offrono abbigliamento e accessori a prezzi di realizzo e gasrtonomia a Km Zero di produttori locali. Tra gli eventi collaterali, il concerto itinerante con animazione SGMD Mamima Swam dalle 16 di domenica 21.

Alleato ormai tradizionale e imprescindibile di Commercianti in Festa è la collaudata iniziativa ambientale 'Ecolo Fetes' per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle sagre e delle feste di paese. Ideata alcuni anni fa dall'assessorato regionale dell'Ambiente, 'Ecolo Fetes' è divenuta 'bandiera' delle iniziative ludico-turistiche di Confcommercio VdA: "Promuoviamo con entusiasmo e attenzione la raccolta differenziata e 'intelligente' dei rifiuti prodotti dagli eventi pubblici quale ad esempio Commercianti in Festa - commenta Giuseppe Sagaria - consapevoli del fatto che commercio di prossimità, sviluppo del turismo e rispetto dell'ambiente sono un trinomio assolutamente vincente".