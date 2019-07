Tout pret pour la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdotains

Modernisation du système électoral et parité des genres: ces deux thèmes seront au cœur des discussions de la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, qui sera accueillie à Aoste, dans la Salle du Conseil de la Vallée, de lundi 29 juillet à vendredi 2 août 2019.

Pendant cinq jours, une trentaine de jeunes âgés entre 18 et 28 ans endosseront le rôle de Conseiller, d'Assesseur ou de Journaliste: ils représenteront la Valcéjinie, la région autonome fictive qui a été créée pour cette simulation parlementaire organisée par l'association Conseil des Jeunes Valdôtains avec le soutien de l'Assemblée régionale de la Vallée d'Aoste.

Les Conseillers franchiront les étapes législatives qui les porteront à voter les projets de loi: d'abord le travail en Commission, où ils auront la possibilité d'analyser et modifier les textes proposés, ensuite le débat en séance plénière, où ils exposeront leurs visions et leurs opinions finales. Les Commissions constituées sont deux, la première "Réforme du système électoral", la deuxième "Parité des genres".

Les Conseillers seront divisés en quatre Groupes "politiques" - appelés d'après les noms des quatre mille mètres valdôtains, Mont Blanc, Mont Cervin, Mont Rose et Grand Paradis - dont deux de majorité et deux de minorité, pour que les participants apprennent l'échange dialectique et le travail en équipe pour un but commun, pour proposer des amendements ou poser des interpellations, et afin de rendre le tableau de l’instance parlementaire régionale le plus complet possible. L'équipe journalistique s'occupera de la communication de l'événement et un jeune interprètera le rôle de Secrétaire général du Conseil.

Les travaux débuteront lundi 29 juillet, à 10h00, dans la Salle de l'Assemblée régionale, au premier étage du Palais régional, par une cérémonie officielle au cours de laquelle la Présidente Emily Rini remettra les clés du Conseil de la Vallée à la Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Sabrina Petey.

"Cette simulation est le témoignage concret de l'engagement des jeunes - dit la Présidente du Conseil de la Vallée Emily Rini -: se mettre dans la peau des politiques pour mieux comprendre les mécanismes qui sont à la base d'une démocratie parlementaire confirme une réelle volonté de leur part de participer à la construction d'une société meilleure. De plus, les thèmes de cette troisième édition font la une du débat de notre Conseil régional et je suis convaincue que les dossiers qu'ils vont nous remettre pourront donner de nouvelles suggestions à nos discussions. Encore une fois, nous sommes honorés de les accueillir dans notre Conseil".

Les journées de mardi et mercredi seront consacrées aux réunions des deux Commissions: les travaux seront enrichis par les interventions de Nicolò Alessi, jeune doctorant qui parlera de la réforme du système électoral, et de Federica Turco, professeure à l'Université de Turin qui se penchera sur le thème de la parité des genres. Jeudi et vendredi les participants se réuniront en assemblée plénière pour la discussion finale et l'approbation des projets de loi. Vendredi 2 août, à 17h00, se tiendra la cérémonie de clôture avec la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire ainsi que la présentation des travaux du Conseil des Jeunes Valdôtains aux Conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste.

Les Valdôtains qui prennent part à cette deuxième simulation sont: Fabrizio Bal, Federico Borre, Manuel Cipollone, Andrea Colosio, Lucia Corrao, Federica Foglia, Giuseppe Grassi, Gabriele Iannizzi, Jacopo Jans, Christian Jeantet, Marlène Jorrioz, Etienne Merlet, David Moliterno, Aline Nicoletta, Elisa Nicoletta, Simon Pariset, Sabrina Petey, Frédéric Piccoli, Antonello Pistritto, Martina Praz, Roberta Sapegno, Lucrezia Satta, Simone Scarpante, Samuele Tedesco, Margaux Truc. Trois délégations étrangères seront également présentes: la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Chloé Leroy et Vincent Martin-Schmets, le Québec avec Marwa Khanafer et Claire Duclos, la Suisse avec Alexander Omuku.

Les travaux en session plénière (lundi matin, jeudi après-midi et vendredi) ainsi que les conférences de Nicolò Alessi (mardi de 17h30 à 18h30) et de Federica Turco (mercredi de 17h30 à 18h30) seront diffusés en direct sur le site internet du Conseil de la Vallée (www.consiglio.vda.it), sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda) ainsi que sur la télévision locale TV Vallée (canal 15 du numérique terrestre).