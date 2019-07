Trop chaud, les touristes vont à la montagne

Les massifs montagneux entre Vallée d'Aoste et France peuvent profiter d’un transfert de clientèle lié aux fortes chaleurs. La canicule de fin juin et celle qui se profile semaine prochaine sont autant d’occasions pour les stations de relancer leur communication sur le thème 'l’altitude climatiseur naturel'.

L’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) et son baromètre piloté par le cabinet G2A qui analyse 297 000 lits représentatifs du marché anticipent d’ailleurs une nette augmentation de fréquentation pour cet été. Plus 3,7 points dans les Alpes du Sud, +4,1 dans les Alpes du nord.

Le taux d’occupation prévisionnel atteint 50% en moyenne pour juillet et août, en progression de quatre points par rapport à 2018. Tant dans les Alpes du nord que du sud, la clientèle estivale se concentre de plus en plus sur aout. La progression concerne tous les massifs : +3,7 points dans les Alpes du Sud, +4,1 points dans les Alpes du Nord et +4,7 points dans les Pyrénées.