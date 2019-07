Al via gli Iren E-bike Days a Courmayeur

Se non ti sei ancora iscritto, fallo ora. Vai su irenebikedays.it o direttamente presso lo stand Iren di piazza Brocherel a Courmayeur.

In sella a una bicicletta a pedalata assistita di IrenGo potrai godere la bellezza di una pedalata in montagna facendo meno fatica e affrontando le salite con grinta anche su terreni sconnessi. Potrai scegliere fra 3 diversi tour guidati, con turni di partenza previsti fra le ore 09:00 e le 18:00.

Per partecipare è sufficiente prenotarsi compilando il modulo sottostante, scegliendo percorso e orario di partenza preferito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. I tour seguono percorsi con caratteristiche e durata diverse, fino ad un massimo di 110 minuti. Sono previsti gruppi di 8 partecipanti accompagnati da 2 tour leader.

Punto di partenza presso lo stand Iren in piazza Brocherel a Courmayeur. Presso lo stand di Iren potrai anche scoprire l’offerta dedicata alla Valle d’Aosta. Passando a Iren luce e gas, oltre ad avere 50€ di bonus sulla prima bolletta della luce e 50€ di bonus sulla prima bolletta del gas, potrai infatti usufruire di uno speciale sconto del 50% su una e-bike IrenGo*.

L’offerta è limitata e sottoscrivibile soltanto presso lo stand il 19/07/2019 dalle ore 11 alle 18 e il 20/07/2019 dalle ore 10 alle 18.

Il Gruppo Iren è una delle più importanti multiutility in Italia che opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, dell’efficienza energetica, della raccolta e smaltimento rifiuti e dei servizi idrici integrati.

Una tra le prime realtà nazionali ad aver creduto nell’importanza di una mobilità sostenibile per ridurre l’impatto ambientale. Per questo ha creato IrenGo, un progetto di mobilità elettrica a zero emissioni con un’ampia offerta di e-bike, e-car e stazioni di ricarica. Scopri di più su irenebikedays.it

* Modelli di e-bike in promozione: Italwin Prestige unisex (1.350€ 675€), Prestige man (1.380€ 690€), Eagle (1.880€ 940€), Edge (1.350€ 675€).

Offerta valida per le forniture in Valle d’Aosta, vincolata alla sottoscrizione di un contratto con Iren per la fornitura di luce e gas che dà 50€ di bonus sulla prima bolletta della luce e 50€ di bonus sulla prima bolletta del gas per un totale di 100€ di bonus.