Richard Lanièce (Coldiretti) nella Giunta Camerale

Avvicendamento in seno alla Giunta e al consigliocameraleLa Chambre Valdôtaine informa che il consigliere e membro della Giunta Camerale Ezio Mossoni, ha rassegnato le dimissioni dall’esecutivo e dal consiglio camerale per motivi personali. A sostituirlo in seno alla Giunta camerale, in rappresentanza della ColdirettiValle d’Aosta, sarà Richard Lanièce.

A Ezio Mossoni vanno la stima ed il ringraziamento del Presidente della Chambre Nicola Rosset che ha espresso "un sentito ringraziamento perché ho trovato in lui un valente e puntuale collega con cui affrontare le diverse problematiche”.

Profondo conoscitore del settore agricolo e delle esigenze delle imprese "è sempre stato capace di portareall’attenzione della Giunta tematiche di grande interesse e utilità, fornendo spessointeressanti spunti di discussione”.