CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio con area verde in vendita al Villair di Quart, loc. Vallerod

A Quart, in loc. Vallerod, in una zona residenziale tranquilla e soleggiata tutto l'anno, VENDESI appartamento al primo piano di una villa bifamiliare e con ingresso indipendente. L'alloggio è composto da un grande soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 2 ampi balconi e area verde esterna. Nel prezzo sono compresi un posto auto esterno e una cantina. Autorimessa a € 20.000,00 e possibilità di acquistare anche un secondo box auto. Riscaldamento autonomo a gpl e predisposizione per stufa a pellet. € 228.000,00