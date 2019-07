AOSTA: LA BELLEZZA SMARRITA

"Aosta mon amour". Così scriveva anni fa Bruno Milanesio in un pamphlet caustico e quasi rabbioso per una città troppo abbandonata a se stessa. Una città incompiuta, una città che va smarrendo nel tempo la sua antica bellezza. Eppure le idee c'erano, ma sono rimaste nei cassetti della nuova amministrazione.

Un'idea di città che l'ammini - strazione di Bruno Giordano, sindaco emerito di Aosta, aveva cercato di lanciare. Un'idea di città sotterrata dalle beghe di partiti senza progetto, avvelenata da protagonismi e personalismi sterili, da una burocrazia asfissiante e lontana dagli interessi degli aostani. La storia, lo svolgimento degli eventi, ci narrano di una città alla ricerca di se stessa, ma incompiuta negli aspetti piú qualificanti.

L'elettrificazione della ferrovia Aosta-Torino é di là da venire e se tutto va bene vedrà la luce solo tra sette anni, per non parlare della Aosta-Prè St. Didier-Courmayeur. Per la nuova Università, una sorta di navicella spaziale nel cuore delle Alpi, non si trova il finanziamento di soli tre milioni di euro per il completamento del primo lotto destinato alle aule e ai laboratori dei suoi studenti. Alcune piazze storiche (vedi piazza della Cattedrale) attendono soluzioni urbanistiche degne di questo nome.

La pedonalizzazione dell'Arco di Augusto é diventata oggetto di scontro di interessi clientelari. Lungo la strada del borgo di Sant'Orso, memoria di amori trovati e perduti, le storiche botteghe artigianali lasciano il posto a fast food mordi e fuggi. E la bellezza di Aosta si smarrisce in un dedalo di soluzioni improbabili che lasciano il tempo che trovano.

E che dire dell'incompiuto ampliamento dell'ospedale cittadino. Da lustri é un cantiere a cielo aperto, dove nottetempo aleggia lo spettro di un guerriero forse bimillenario.

Dove sei finita mia vecchia, cara e splendida Aosta?

Chi riuscirà a restituirti la tua antica bellezza?