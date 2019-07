Su e giù per Courmayeur in sella a una e-bike IrenGo

L’appuntamento è il 19 e il 20 luglio in piazza Brocherel a Coumayeur e l’occasione è unica per assaporare la bellezza e la quiete della Valle d’Aosta con il mezzo di trasporto più comodo, silenzioso ed eco-compatibile.

Potrai scegliere fra 3 diversi tour guidati, della durata variabile fra i 60 e i 110 minuti:

Trail Experience, un Itinerario ad anello che dal centro di Courmayeur raggiunge Dolonne attraverso vie secondarie ed incantevoli.

Skyway, che dal centro di Courmayeur raggiunge l’ingresso della Val Ferret e il punto di partenza del nuovo impianto di risalita al Monte Bianco.

Val Veny, fantastico percorso attraverso una delle valli più belle d’Italia, dove è possibile ammirare il ghiacciaio del Miage.

I turni di partenza previsti sono fra le ore 09:00 e le 18:00. Per partecipare è sufficiente prenotarsi su Irenebikedays.it o direttamente allo stand Iren in piazza Brocherel, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Qui potrai scoprire anche l’energia di Iren e i suoi servizi, con la straordinaria offerta dedicata alla Valle d’Aosta. Passando a Iren luce e gas, oltre ad avere 50€ di bonus sulla prima bolletta della luce e 50€ di bonus sulla prima bolletta del gas, potrai infatti usufruire di uno speciale sconto del 50% su una e-bike IrenGo*.

Scopri di più su Irenebikedays.it



*L’offerta è limitata e sottoscrivibile soltanto nello stand Iren in piazza Brocherel a Courmayeur il 19/07/2019 dalle ore 11 alle 18

e il 20/07/2019 dalle ore 10 alle 18.

* Modelli di e-bike in promozione: Italwin Prestige unisex (1.350€ 675€), Prestige man (1.380€ 690€), Eagle (1.880€ 940€), Edge

(1.350€ 675€). Offerta valida per le forniture in Valle d’Aosta, vincolata alla sottoscrizione di un contratto con Iren per la fornitura di

luce e gas che dà 50€ di bonus sulla prima bolletta della luce e 50€ di bonus sulla prima bolletta del gas per un totale di 100€ di bonus.