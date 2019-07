Su Ediliamo.com trovi la pittura per esterni ideale per il tuo progetto

Quale pittura da esterni acquistare per il proprio progetto? La risposta è meno banale di ciò che potrebbe apparire agli occhi di chi non ha esperienza nel settore. Prima di esprimere una preferenza, va condotta un’analisi delle proprietà del supporto, se necessario va ristabilita la sua integrità e andranno utilizzati prodotti che consentono di ottimizzarne la capacità di adesione.

Segue l’effettiva decisione sulla pittura per esterni, un’opzione da considerare è costituita dalla categoria delle finiture organiche: si tratta di soluzioni che sono contraddistinte dall’essiccazione per coalescenza. Le varianti disponibili sono rappresentate dalla pittura acrilica (dal contenuto assorbimento e limitata traspirabilità), quella silossanica (contenuto assorbimento ed elevata traspirabilità) e infine acrilsilossanica.

Un’altra categoria corrisponde alle finiture minerali. Questo genere di prodotti è strutturato in pittura ai silicati e a base di calce. La prima può essere impiegata su fondo minerale e assicura un eccellente profilo dal punto di vista della durata, merito della capacità di gestire gli effetti atmosferici.

La pittura a base di calce aderisce al supporto sfruttando la reazione chimica che scaturisce nell’interazione tra la calce presente nella pittura e quella nel supporto. È una risorsa interessante per l’elevata permeabilità al vapore.

