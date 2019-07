'Vacanze sicure' dopo il controllo pneumatici, parola di Polizia stradale

Prima regola per partire sicuri in vacanza è il controllo dei pneumatici: questo il consiglio della Polizia Stradale in collaborazione con Assogomma e Federpneus.

Nell’ambito dei controlli relativi alla campagna 'Vancanze Sicure' effettuati nei mesi di maggio e giugno è emerso a livello nazionale che la percentuale di pneumatici lisci arriva a toccare una media del 9% con picchi di oltre il 20% in alcune province d’Italia.

Meglio in Valle d’Aosta dove la media dei pneumatici troppo usurati si attesta sul 6,6% (nel 2016 era del 7,5%). Segno che la sensibilizzazione su larga scala, operata attraverso i controlli su strada, ha un effetto virtuoso sulla circolazione stradale.

I controlli di quest’anno hanno messo in luce anche un altro fenomeno rilevante: l’utilizzo nei mesi estivi di un equipaggiamento invernale. Il 36% delle vetture fermate era infatti equipaggiato con pneumatici invernali di cui il 50% con sola marcatura M+S ed il restante 50% marcato anche con il pittogramma alpino.

Al riguardo la Polizia Stradale ricorda che se è vero che è consentito l’impiego di pneumatici invernali tutto l’anno, purché con le piene caratteristiche prestazionali riportate sulla carta di circolazione, è altrettanto vero che molti automobilisti equipaggiano le loro vetture con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore.

Questa abitudine è consentita solo nei periodi freddi (dal 15 ottobre al 15 aprile). Peraltro il Ministero si è chiaramente espresso consigliando l’utilizzo di pneumatici adatti al periodo stagionale e sconsigliando l’uso di pneumatici invernali nel periodo caldo. Non meno importante è la corretta pressione delle gomme.

Periodicamente, e prima di partire per lunghi viaggi, è opportuno verificare sempre la corretta pressione dei pneumatici.

Questa buona abitudine oltre a migliorare la sicurezza stradale consente anche di risparmiare carburante stimata in circa il 15%.

'Vacanze sicure' è un progetto che da sedici anni contraddistingue le iniziative congiunte con la Polizia Stradale per valutare le condizioni dei pneumatici delle vetture in partenza per le vacanze estive.