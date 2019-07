Riccardo Scuderi nuovo comandante Nucleo economico-finanziario della Gdf valdostana

Il tenente colonnello Riccardo Scuderi è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando regionale della guardia di finanza della Valle d'Aosta. Succede al tenente colonnello Piergiuseppe Cananzi, che dal 22 luglio assumerà il comando del Gruppo della guardia di finanza dell'aeroporto di Milano Linate.



Scuderi, nato a Napoli 46 anni fa, proviene da Como dove era al vertice del nucleo di polizia economico-finanziaria. Tra gli incarichi ricoperti nella sua carriera, è stato comandante del nucleo operativo presso il gruppo di Venezia, comandante della sezione verifiche dell'ex nucleo provinciale di polizia tributaria di Torino, capo ufficio comando del comando provinciale di Torino, comandante della compagnia di Casale Monferrato (Alessandria), capo ufficio 'pianificazione programmazione e controllo' presso l'Accademia di Bergamo. E' laureato in giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Il comandante regionale, generale Raffaele Ditroia, "ringrazia il tenente colonnello Cananzi per il lavoro svolto al servizio dei cittadini, per l'attività investigativa sviluppata in particolare nell'assiduo e determinato contrasto allo spreco di denaro pubblico della collettività valdostana attraverso lo svolgimento di delicatissime indagini di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria in continua collaborazione con la procura regionale della Corte dei conti e la procura della Repubblica, che ringrazia per la immutata fiducia riposta nel Corpo".