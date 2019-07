Gressan: Nuovo parcheggio in frazione Cretaz realizzato in pochissimi mesi

Gressan e' uno dei comuni valdostani che fanno grandi sforzi per mantenere la centralità nelle strategie di crescita del territorio, anche per quanto riguarda l’urbanistica e l’arredo urbano.

In ordine di tempo l'investimento più evidente per l'interesse dei cittadini è la costruzione del parcheggio pubblico in frazione La Cretaz.

Infatti, dopo la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 25 marzo 2019, l'amministrazione comunale ha approvato una convenzione con la quale limpresa edile "Edilmarc Costruzioni" in cambio degli oneri di urbanizzazione ha realizzato un parcheggio pubblico in Fraz. Cretaz.

"La convenzione - sottolinea il sindaco, Michel Martinet - ha permesso al Comune di Gressan di poter disporre di un parcheggio pubblico, senza alcun costo per le casse comunali, ai margini di una zona "A" -centro storico-, che come ben sappiamo sono parti di territorio vincolate e molto delicate da gestire".

E' un esempio di buona pratica che coinvolge la pubblica amministrazione con l'imprenditoria privata. "Tutto questo - sottolinea Martinet - permette ad entrambe le parti di poter avere dei vantaggi, in più, ribadisco, senza alcuna spesa per l'ente pubblico". La convenzione ha previsto la realizzazione di dieci posti auto e di un posto auto per disabili, per un totale di 11 piazzole di sosta.

"La razione Cretaz - aggiunge il sindaco - nel corso degli anni è stata interessata da una forte espansione urbanistica quindi la realizzazione di questa opera pubblica era assolutamente necessaria". Il nuovo parcheggio dovrebbe contribuire ad eliminare ile soste selvagge lungo la strada. Nei giorni scorsi sono state tracciate le piazzole di sosta con la segnaletica orizzontale e verticale.

"Il parcheggio - conclude il sindaco - è dunque definitivamente agibile e ritengo dunque che la disponibilità di parcheggi pubblici nella zona è stata soddisfatta".