A' Saint-Vincent soirée sur trous noirs dans Univers

On parlera de trous noirs le vendredi 19 juillet à Saint-Vincent sur la place Cavalieri di Vittorio Veneto.

Pendant la soirée, Andrea Bernagozzi et Paolo Calcidese, tous les deux chercheurs de l'Observatoire astronomique de la Région autonome Vallée d'Aoste, retraceront les étapes les plus importantes, passionnantes et fatigantes qui ont conduit à cette découverte, expliqueront sa valeur scientifique et le rôle de l'Italie et de la Vallée d'Aoste dans ce type d'étude.

Pour la première fois de l'histoire, le 10 avril, des astronomes du consortium Event Horizon Telescope (EHT) ont immortalisé ce qui se passe près de l'horizon des événements d'un trou noir. Une équipe internationale d'astrophysiciens a réussi à obtenir une photo d'un trou noir supermassif au coeur de la galaxie M87, situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre dont la masse équivaut à 6,5 milliards de masses solaires.

Un résultat révolutionnaire, qui a nécessité des décennies de travail de la part d'une équipe internationale de scientifiques, comprenant Elisabetta Liuzzo et Kazi Rygl, toutes les deux chercheuses à l'Institut de radioastronomie - Inaf de Bologne. L'événement fait partie des manifestations célébrant les 100 ans d'activité de l'Union astronomique internationale (https://www.iau-100.org/events).