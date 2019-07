Cervinia: Ecomostro lungo il sentiero per il rifugio Duca degli Abruzzi

Preoccupazione di Legambiente VdA per il possibile impatto ambientale di un cantiere edile.

"Alcuni turisti - si legge in una nota di Legambiente VdA - ci segnalano un cantiere di costruzione in comune di Valtournenche, a Cervinia, lungo il sentiero per il rifugio Duca degli Abruzzi, di cui sottolineano il forte impatto visivo e ambientale".

"Dalle informazioni raccolte in maniera sommaria - spiega l'associazione ambientalista - sarebbe in atto la ricostruzione di villa Bacchini, distrutta da una valanga".

Legambiente VdA anticipa di chiedere al Comune e alla Regione se i lavori siano stati autorizzati nella forma in cui sono adesso in opera, se sia stata autorizzata, e da quale Ente, una ricostruzione con ampliamento in area presumibilmente a rischio idrogeologico e certamentevalanghivo, se sia stata acquisito il parere della Soprintendenza Beni culturali e paesaggistici.