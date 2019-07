'Ndrangheta: Tre arresti dei carabinieri in Valle d'Aosta, altri in Calabria e in Emilia

Sarebbero tre gli arresti eseguiti all'alba di oggi in Valle d'Aosta nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, con il supporto di militari del Comando provinciale di Bologna e del Gruppo di Aosta. L'indagine è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, ed è tuttora in corso in Valle, in Calabria e in Emilia. Oltre ai residenti in Valle, sono state arrestate diverse persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso.

L'operazione non è collegata all'inchiesta 'Geenna' che il 23 gennaio scorso ha condotto all'arresto di 16 persone nella nostra regione, in Piemonte e in Calabria

Colpite secondo gli inquirenti pericolose cosche della 'ndrangheta di San Giorgio Morgeto e Cittanova, con diramazioni nel nord Italia, tutte dedite a estorsioni, reati in materia di armi e stupefacenti e al controllo delle attività economiche del territorio.

Dalle indagini è emersa anche una fase di contrapposizione tra la 'locale' di San Giorgio Morgeto e la cosca Facchineri di Cittanova, causata dalla volontà dei Facchineri di mantenere il predominio nel Comune sangiorgese e in Valle d'Aosta. La famiglia Facchineri è da diversi anni presente nella nostra regione.

Maggiori particolari in una conferenza stampa che il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, ha organizzato per le 10,30 al Comando provinciale dei Carabinieri reggini.