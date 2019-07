E' morto lo scrittore Andrea Camilleri

E' morto oggi a Roma all’età di 93 anni lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, noto e apprezzatissimo autore dei romanzi de 'Il Commissario Montalbano'. Non vedente da oltre un anno, circa un mese fa era stato ricoverato per gravi problemi di salute. "Non ho paura di morire, ho tanti ricordi tra cui quello più bello, il giorno del mio matrimonio", aveva confidato agli amici poco prima di recarsi in ospedale nel giugno scorso.

Regista, a lungo dipendente della Rai, pubblicò il suo primo volume nel 1978, 'Il corso delle cose', scritto dieci anni prima e pubblicato gratuitamente da un editore a pagamento con l'impegno di citare l'editore stesso nei titoli dello sceneggiato TV 'La mano sugli occhi', tratto dal libro che non venne distribuito e rimase ignoto al pubblico dei lettori.

Nel 1994 pubblicò 'La forma dell'acqua', primo romanzo incentrato sul personaggio del commissario Montalbano, divenuto in pochi anni fenomeno letterario internazionale e 'simbolo' della Giustizia ad ogni costo.