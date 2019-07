Rientrato allarme bomba ad Aosta, indaga la Digos

La scritta 'gratis' e il disegno di un pacco regalo: questa la scritta che campeggiava sulla custodia per videocamera abbandonata nel primo pomeriggio di oggi in via Cesare Battisti ad Aosta, su una panchina tra la sede dell'Arer e l'ufficio postale.

La strada è stata chiusa e sul posto sono giunti subito Polizia e Guardia di finanza, poi i carabinieri con il Nucleo artificieri.

La custodia è stata prelevata dopo una serie di acceramenti e prove di 'brillamento esplosivo': era vuoto, ma le indagini sono state affidate alla Digos della questura aostana che visionerà le videocamere di sorveglianza della zona e acquisirà testimonianze per individuare chi lo ha abbandonato.