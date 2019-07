Confcommercio e Manageritalia: intesa su proroga contratto nazionale dirigenti terziario

Confcommercio e Manageritalia hanno raggiunto un'intesa per la proroga al 31 dicembre 2019 della vigenza del Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi. Le organizzazioni hanno concordato di riaffermare il valore della contrattazione collettiva e delle consolidate relazioni tra Confcommercio e Manageritalia. E' quanto si legge in una nota congiunta delle due organizzazioni.

Per Graziano Dominidiato - Presidente di Confcommercio VdA (nella foto) - l'intesa raggiunta permette così di far fronte alle nuove sfide ribadendo la centralità del terziario di mercato in un'economia in costante evoluzione".

Le parti – conclude la nota – hanno inoltre convenuto circa l'opportunità di sostenere e valorizzare i sistemi di welfare contrattuale che in questi anni hanno contribuito a completare in maniera efficace i livelli di copertura di un sistema pubblico sempre più stretto tra la necessità di rispettare i vincoli di bilancio e l'esigenza di rispondere a domande di servizi sempre crescenti per effetto delle dinamiche sociali e demografiche che caratterizzano il paese.