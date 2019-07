Alla scoperta degli alpeggi valdostani

L’Associazione Regionale Allevatori Valdostani vi invita a parteci-pare all’edizione 2019 di Alpages Ouverts! Alpages Ouverts è ormai entrata nella tradizione degli appunta-menti dell’estate valdostana; siamo infatti giunti alla 20ª edizione di questa manifestazione, organizzata con il contributo dell’Asses-sorato regionale Agricoltura e Risorse naturali.

L’iniziativa porterà a scoprire il fascino ed i segreti di una giornata in alpeggio in compagnia dei protagonisti della stagione estiva, che per cento giorni si dedicano ad un intenso lavoro di produzione casearia e manutenzione del paesaggio montano.

Nel contesto incantevole delle montagne potrete visitare i luoghi dove nasce latte genuino, derivato diretto di pascoli incontaminati, trasformato in ottima Fontina DOP ed altri prodotti.

GLI APPUNTAMENTI

Plan Veny Courmayeur - 27 luglio

Cort Chamois - 3 agosto

Mont Milian Perloz - 10 agosto

By De Farinet Ollomont - 14 agosto

Flassin Saint Oyen - 17 agosto

La Seutse Valtournenche - 24 agosto