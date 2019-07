VélOllomont porta alla scoperta del comune della Valpelline in bicicletta

VèlOllomont è un progetto di promozione turistica e culturale il cui obiettivo è riqualificare le risorse naturali, paesaggistiche e culturali che caratterizzano il comprensorio di Ollomont e far scoprire il territorio in bicicletta, in particolare l’e-bike.

Al momento sono stati creati 4 itinerari che uniscono punti di interesse diverso: rus, miniere, borghi, chiese, alpeggi, caseifici di alta montagna, punti di ristoro DOP, artigianato, montagna ed altro ancora. In particolare, la giornata del 20 luglio sarà un mix di sport, cultura, natura ed enogastronomia.

Un’occasione per provare una e-bike gratuitamente, accompagnati dai maestri/guide regionali di MTB, in totale sicurezza, su itinerari adatti per tutte le esigenze e abilità. Un evento nato dalla collaborazione tra la Locanda delle Miniere, il Comune di Ollomont, l’Associazione PleinAirMTB, Bike4Heritage e GuideMTB. Un primo esempio in Valle d’Aosta di progettazione condivisa.

L’ADAVA supporta l’iniziativa fornendo una parte di e-bikme che saranno fornite gratuitamente ai partecipanti dell'evento del 20 luglio.

Partenza per gli itinerari ciclo-escursionistici

1. Itinerario paesaggistico “Mini Berio”: non accompagnato (con mtb o e-mtb propria). Difficoltà: medio-facile (50’).

2. Itinerario culturale “Le frazioni di Ollomont”: accompagnato dai maestri/guide del PleinAirMTB (possibilità di usufruire di una bici assistita). Difficoltà: facile (30’).

3. Itinerario montagna “Biketrekking”: accompagnato dai maestri/guide del PleinAirMTB (con mtb o e-mtb propria).

Difficoltà: medio-alta (5:00 ore). H. 12:30 Presentazione ed inaugurazione ufficiale del progetto “VélOllomont” .

H. 13:30 Pranzo Locanda delle Miniere - Menu con degustazione dei prodotti locali: Jambon de Bosses, Lard d’Arnad, Fontina d’alpeggio e Seras di fontina con ginepro, verdure grigliate, crostata della casa, vini valdostani e birra alla spina.

H. 16:00 - Passeggiata storica a Ollomont accompagnati dai locali

Tutte le attività in programma sono gratuite.

Per informazioni info@locandadelleminiere.it o telefono: +39 0165 189 0722