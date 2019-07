Bulletin d'alerte pour les parapendistes sur le Mont Blanc

On se rappelle bien le mercredi 26 juin, quand des conditions aérologiques exceptionnelles ont permis aux parapentistes de décoller de Planpraz (2 000 m d’altitude) et d’aller “poser” au sommet du mont Blanc.

Dès le lendemain, les maires de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, et de Chamonix, Eric Fournier, prenaient un arrêté d’interdiction de se poser sur le toit de l’Europe occidentale jusqu’au 1er juillet, date à laquelle le survol est de toute manière interdit pour l’été.

Il y a eu une réunion des clubs locaux, la Fédération française de vol libre (FFVL), le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix et les services de la préfecture pour prendre des dispositions pour les “créneaux Mont-Blanc” à venir.

Après avoir dressé le bilan de cette fameuse journée, des perspectives de collaboration ont été dressées. À plus long terme, cette commission envisage de lancer un travail de fond avec toutes les forces en présence, la FFVL et les instances homologues étrangères, l’École nationale de ski et d’alpinisme (Ensa), les clubs, les professionnels, les pratiquants (réseaux sociaux), pour sensibiliser, informer mais surtout former les pilotes à ce genre de vols en montagne.