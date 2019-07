L'eccellenza gastronomica si sposa con quella botanica a Courmayeur

Aspettando Lo Matsòn, il mercato contadino più atteso dell’anno, sono iniziati ai piedi del Monte Bianco gli appuntamenti estivi all’insegna del gusto genuino con il Courmayeur Food Market.

Ogni martedì fino al 20 agosto le eccellenze enogastronomiche italiane ma soprattutto valdostane con il meglio del 'chilometro zero' andranno in scena al Jardin de l’Ange, dalle 8 alle 13 (martedì 23 e 30 luglio, 6, 13 e 20 agosto) grazie ai migliori produttori valdostani e alle produzioni tradizionali, biologiche e di origine protetta. Inoltre, martedì 23 luglio e 20 agosto, si terranno Laboratori per bambini in cui famiglie e ragazzi potranno scoprire, divertendosi, gusti, sapori e profumi.

Ma Courmayeur e il Monte Bianco sono anche e soprattutto natura: a 2.175 metri sul promontorio del Mont Fréty, è aperto il Giardino botanico alpino Saussurea, situato a poca distanza dalla prima stazione della Skyway, quella del Pavillon e propone divertenti attività adatte a tutta la famiglia.

Mercoledì 24 e 31 luglio, alle 11, alle 13 e alle 15, al via 'È fiorito! Una storia d’amore nel giardino del Monte Bianco', la performance teatrale dell’Associazione Palinodie, per scoprire il leggendario amore della Saussurea per il Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano.