Premiata al Beauty Congress di Torino l'estetista sociale aostana Kadi Krivats

Prestigioso riconoscimento per l'estetista sociale aostana Kadi Krivats, ideatrice del 'Kadi Lash Care' makeup non solo estetico ma anche sanitario. Alla kermesse Torino Beauty Congress, Krivats ha ottenuto un premio per il contribuito allo sviluppo dell’industria artigianale delle ciglia.

Il congresso si è svolto a Torino e ha trattato la formazione nel settore ciglia, unghie e chirurgia estetica. Hanno partecipato 27 speakers internazionali, tra i quali l'estetista aostana che ha trattato il tema del benessere delle ciglia e delle patologie importanti per i lavori di lash maker.

'Kadi Lash Care' è un prodotto estetico per professionisti, innovativo perché agisce sulle ciglia naturali a 360 gradi dando effetto cosmetico immediato e duraturo nel tempo, preservando nel contempo il benessere delle ciglia. Facile immagine i risvolti di natura 'sociale': le ciglia di donne colpite da particolari e gravi malattie spesso si indeboliscono e si riducono a causa delle terapie mediche e il loro tessuto non è più in grado di 'sopportare' ciglia finte.

Il ristrutturante e rigenerante 'Kadi Lash Care' ovvia in modo efficace al problema consentendo una crescita del 30 per cento in più rispetto a una ciglia normale e restituendo così al viso il fascino e la bellezza di ciglie 'over size'.

"Il progetto nasce in Valle d'Aosta - spiega Kadi Krivats - essendo io valdostana d'adozione; qui ho vissuto la mia vita adulta e ho frequentato l’università della Valle D’Aosta prendendo la mia seconda laurea e perciò, sebbene per Lash Care sia previsto un lancio internazionale, per mia scelta personale visto il legame profondo con il territorio valdostano, verrà presentato in anteprima proprio ad Aosta venerdì 8 marzo in occasione della Festa della Donna".

Lash Care nasce dopo dieci anni di lavoro ed esperienza personale di Krivats nel settore estetico, nel campo delle ciglia come lashmaker, campionessa e giudice internazionale di extensions ciglia (ultima gara come giudice World Lash Olimpiad Venice 2019, come mostra il canale YouTube 'Kadi Lashes and more'). "Ho inoltre testato e ricercato le formule in collaborazione col rinomato studio del dottor Rigano - spiega Kadi Krivats - fino a perfezionarlo nei minimi dettagli". Kadi Lash Care è un trattamento estetico basato su principi attivi quali, tra gli altri, cheratina, olio di ricino da spremitura a freddo, fagiolo mungere, trifoglio rosso e scentella asiatica che si completano con complessi vitaminici.