Artisan Vallée d'Aoste au festival Au Bonheur des Mômes

Même cette année un artisan professionnel de la Vallée d'Aoste participera au Festival Au Bonheur des Mômes 2019, organisé depuis 27 ans en France, dans le village du Grand-Bornand, en Haute-Savoie, du 25 au 30 août. Il aura pour tâche de créer une oeuvre en bois, de taille moyenne, représentant la vache clown. La sculpture sera donnée à la municipalité du Grand-Bornand et exposée au musée en plein air L'art Vache, qui s'enrichit chaque année.



Pendant toute la semaine sera aménagé un stand pour la promotion de la Vallée d'Aoste. Des ateliers pour les enfants et les familles seront centrés sur les thèmes liés à l'agriculture de montagne et à l'élevage, à l'industrie laitière et à l'artisanat traditionnel. L'organisation des activités institutionnelles, promotionnelles et éducatives sera coordonnée par le l'assessorat régional du tourisme, des sports, du commerce, de l'agriculture et des biens culturels.



Cet événement, né en 1992, représente le plus grand festival européen pour enfants et connaît un succès considérable en France et en Europe. Plus de 400 représentations sont prévues pour les enfants à partir de 18 mois et compte environ 90.000 visiteurs en 7 jours.