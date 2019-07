Un successo l'Alpine Pearls E-Tour partito da Cogne per promuovere la mobilità elettrica

Soddisfazione" è espressa dal sindaco di Cogne, Franco Allera e dall'assessore comunale al Turismo, Andrea Celesia per la riuscita del primo Alpine Pearls E-Tour, evento di promozione dei motori elettrici e che prosegue sulla strada intrapresa da Cogne sulla sostenibilità.

Partito 15 giorni fa per il tour promozionale, l'equipaggio di Cogne è rientrato alla base dopo oltre 2.500 km completamente in elettrico e dopo ben oltre 18.000 di dislivello positivo, che segnano cosi un record mondiale in auto elettrica.

I team, con a bordo italiani, francesi, sloveni, austriaci e tedeschi, che hanno portato a termine il percorso sono Team Alpine Green Experience, con BMW i3 (Valle d’Aosta), Team Sicav 2000 con Renault Zoe (Valle d’Aosta), Team Power Cruise Control con Nissan Leaf, Team Enel X con Nissan Leaf II serie, Team Future Power-Vipot con Renault Zoe e Team Tesla Owners Italia – eV Now con Tesla Model X. Fra i valdostani Giuseppe Cutano e il duo Sandro Boniface e Liliana Bertolo che hanno portato la loro musica nella tappe. Insieme a loro anche l’ex europarlamentare Renata Briano che è di casa a Cogne e che ha portato nel Tour quanto si è fatto in Unione Europea in questi anni, Unione che tramite la commissione e il parlamento ha patrocinato l’evento.

L’Alpine Pearls E-Tour ha toccato oltre 20 comuni dalla Francia alla Slovenia, passando per diverse località italiane. Fra le perle che fanno parte dell’associazione europea si sono toccate Les Diablerets, Interlaken e Arosa, in Svizzera. Malles, Moso in Passiria e Racines in Alto Adige e Moena in Trentino e Weissensee in Austria.

Fra gli altri comuni montani le tappe hanno toccato Saint-Pierre e La Thuile in Valle d’Aosta, Aime-La-Plagne e Ugine e Passy in Francia. In Svizzera oltre alle perle si è toccato Lucerna.

La tappa di rientro si è concluso con una kermesse a Milano al Palazzo della Regione Lombardia.

Toccate anche diverse aree protette come il Parco Nazionale Svizzero a Zernez e il Parco Naturale di Tessa a Moso e proprio in quest’ultimo è stato chiesto ai team e ad Alpine Pearls di dare il nome a due cuccioli di stambecco nati in cattività e che presto verranno liberati in natura e che risalgono dal ceppo degli stambecchi del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Le varie tappe sono state all’insegna della mobilità sostenibile e sperimentazione di software per la gestione della carica. Gli argomenti di discussione fra i team e le varie località hanno toccato diversi argomenti, fra cui il turismo sostenibile, i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili, come ad esempio la visita alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Mignano, che è un esempio di filiera integrale, impianto di produzione e colonnina di ricarica.

Dopo questo primo, importante evento, Cogne ha deciso anche di collaborare con l’RSE (Ente nazionale di ricerca energetica) per sperimentare le nuove soluzioni legate alla mobilità sostenibile.