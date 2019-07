La neve imbianca le montagne valdostane

Svanirà certamente con il primo sole, ma questa mattina di lunedì 15 luglio fa impressione vedere la neve coprire la Becca di Viou (2.800 mt) e Punta Chaligne (2600).

'Fiocca' caduta già da quota 2.100 in questo pazzo mese di luglio che, dopo aver battuto i record di temperature massime registrate in quasi tutti i comuni della Valle, adesso mima l'inverno con un crollo del termometro, pioggia e, per l'appunto, neve in quota moderata.

Smentite, per una volta, le previsioni dell'Ufficio meteo regionale che davano bel tempo da oggi, anche se nel pomeriggio dovrebbero arrivare attese, e sperate, schiarite.