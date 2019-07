TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 13 luglio

ore 16.00, a Gaby, nel salone Palatz, concerto conclusivo di Musicantando, il progetto realizzato dalla Fédération des Harmonies Valdôtaines col sostegno del Consiglio regionale.

Lunedì 15 luglio ore 18.00, a Cogne, alla Maison de la Grivola, preludio al 22° Gran Paradiso Film Festival, con l'incontro con il principe Alberto II di Monaco. È presente la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

Da martedì 16 a domenica 21 luglio

56° giro ciclistico Valle d'Aosta/Mont Blanc 2019 organizzato dalla Società Ciclistica Valdostana con il sostegno del Consiglio Valle: 6 giorni di gara, 694 chilometri tra Valle d’Aosta, Francia e Svizzera per le 27 squadre Under 23.

Martedì 16 luglio

ore 11.30, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 16.15, ad Aosta, in piazza Arco d'Augusto, prologo del 56° giro ciclistico Valle d'Aosta/Mont Blanc 2019 organizzato dalla Società Ciclistica Valdostana con il sostegno del Consiglio Valle. È presente la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

Mercoledì 17 luglio

ore 9.00, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per esaminare la proposta di legge dei Consiglieri Manfrin, Sammaritani, Spelgatti e Cognetta che contiene disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia. I Commissari nomineranno poi il relatore della proposta di regolamento per i servizi sociali in presenza di minori con genitori separati, del procedimento amministrativo e del relativo diritto di accesso agli atti, depositata dal Consigliere Cognetta. Sarà poi audito l'Assessore alla sanità in merito alla mozione approvata dal Consiglio regionale il 22 maggio 2019 riguardante l'abolizione del ticket sanitario sui farmaci.

Ore 18.30, a Etroubles, in piazza Chanoux, concerto degli "Erets Quintet" nell'ambito della rassegna "Avant tout musique", organizzata dall'Amministrazione comunale di Etroubles, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Giovedì 18

luglio ore 8.45, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per programmare i propri lavori.

ore 9.00, convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta Commissione "Sviluppo economico", presiedute rispettivamente dai Consiglieri Alessandro Nogara e Giovanni Barocco, per trattare la tematica della mobilità sostenibile, esaminando il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e la proposta normativa del gruppo RC-AC.

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per un incontro con Francesco Palermo, Professore associato di Diritto pubblico comparato alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Verona nell'ambito degli approfondimenti finalizzati alla revisione della legge elettorale regionale. I Commissari proseguiranno poi l'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

ore 17.00, ad Aosta, nella Caserma Cesare Battisti, in via Chamonin 1, Assemblea generale della Confindustria Valle d'Aosta. Partecipano la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e il Consigliere segretario Jean-Claude Daudry.

Venerdì 19 luglio a Courmayeur, cerimonie in occasione del 50° anniversario della salita sul Monte Bianco da parte della 41a compagnia Battaglione Aosta, organizzate dalla sezione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini.

Alle ore 11.00, sul Mont Chétif, celebrazione della santa Messa da parte del Vescovo di Aosta; alle ore 15.00, all'Espace Grivel di La Saxe, seconda parte della cerimonia. Ad entrambi gli eventi partecipa la Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini.

Sabato 20 luglio

ore 9.15, a Courmayeur, al Mountain cinema, XXV congresso di apertura dell'anno lionistico 2019/2020, organizzato dal Lions Club International Distretto Piemonte e Valle d'Aosta, col patrocinio del Consiglio Valle e del Comune di Courmayeur. Porta i saluti dell'Assemblea regionale la Presidente Emily Rini.

ore 10.00, ad Aosta, in piazza Chanoux, inaugurazione della 66a mostra concorso dell'artigianato tipico valdostano. Sono presenti la Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

Domenica 21 luglio

ore 21, ad Arnad, nella chiesa parrocchiale di San Martino, primo appuntamento di FONO, il Festival organistico del Nord Ovest, e della quinta edizione del Festival International d'Orgue des Alpes, organizzato dall’associazione culturale “Rapallo Musica”, insieme all’associazione culturale “Le Clavier” di Aosta e all’associazione “i Gaudenziani-Amici della Basilica di San Gaudenzio” di Novara, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, col contributo dei Comuni di Aosta, Arnad, Saint-Vincent, Ayas e Courmayeur, col patrocinio del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Ad esibirsi sarà l'organista Francesco Di Lernia.

