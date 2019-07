Prix régional bénevolat, dernier mois pour candidatures

Expire le vendredi 2 août à 13h la date limite de soumission des projets en lice à la dixième édition du Prix régional pour le bénévolat. Lancé en 2010 par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le prix vise à accroître le rôle du bénévolat dans la société et à diffuser la culture de la solidarité. En particulier, évalue les activités visant à l'amélioration de la qualité de la vie, à la promotion et à la valorisation des droits des personnes dans les domaines socio-sanitaires socio-éducatifs.



Peuvent poser leurs candidatures les associations bénévoles à but non lucratif reconnues, les associations de promotion sociale à but non lucratif, les groupes de bénévoles appartenant à une association bénévole à but non lucratif reconnue, les institutions ayant des objectifs de solidarité sociale. Tous ces sujets doivent opérer dans la région de la Vallée d'Aoste. Peuvent signaler des candidatures les associations de bénévolat basées en Vallée d'Aoste, le Csv Vallée d'Aoste et les organismes publics ou privés basés en Vallée d'Aoste.



Cette année, l'initiative est soutenue par Amici Fiamme Gialle Valle d'Aosta, Lions Clubs 'Aosta Host', 'Aosta Mont-Blanc' et 'Cervino', Rotary Clubs 'Aosta' e 'Courmayeur Valdigne' ainsi que par le Csv.