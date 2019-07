Sacchetti bruciati davanti a sedi Uv e Pd, chiesta archiviazione indagini

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per minacce aperto a seguito dell'incendio di due sacchetti, contenenti vestiti, avvenuto davanti alle sedi del Partito Democratico della Valle d'Aosta, in corso Battaglione Aosta, e a quella dell'Union valdotaine, in viale Partigiani, nel capoluogo valdostano.

I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi. In base alle indagini della Digos, coordinate dal pm Luca Ceccanti, non sono emersi intenti politici alla base dei due gesti. Sono stati acquisiti tabulati, testimonianze e immagini della videosorveglianza.