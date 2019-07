Fresco fine settimana di sole sulla Valle

Bel tempo per i prossimi giorni, con vento a tratti e temperature nella media stagionale in Valle d'Aosta.

L’estate valdostana è nel pieno della sua espressione. Luci al teatro romano, concerti sotto le stelle, film festival in azione e sole, tanto sole.

Secondo le previsioni dell'Ufficio meteo, infatti, oggi e buona parte di domenica dovrebbero essere delle belle giornate in cui approfittare per passeggiare sui sentieri di montagna o per rilassarsi intorno a una piscina o a un lago. Il fatto che prevalga il sole non coincide però necessariamente con l’idea di caldo torrido e di aria stagnante, anzi.

L’aria in circolazione da qualche giorno sull’Europa centrale è fresca ed è già stato possibile coglierne gli effetti nelle scorse sere. Scarti di valori di pressione dell’aria tra versante estero e versante italiano cercheranno compensazione. In conseguenza di tutto questo è probabile che il tanto noto foehn torni a soffiare sulla nostra regione.

Moderato in principio è pensabile che, fino a domenica mattina, esso s’intensifichi, soprattutto nelle ore centrali, e che rinfreschi per bene l’animo di escursionisti sprovveduti in quota. Per farsi un’idea di come organizzarsi conviene pensare che domattina lo zero termico si attesterà sui 3000 m (nei giorni davvero caldi si collocava anche intorno ai 5000 m) per arrivare intorno ai 3500 m; nelle valli, sui 1500 m, le temperature attese nelle ore più calde si aggireranno intorno ai 20°-22° gradi.

Domenica sera, scemato il vento e infiltratesi strutture più caotiche da nord, che interesseranno soprattutto il cuneese, non si esclude che la bassa valle sia scossa da qualche temporale e da brevi e isolati rovesci.

Niente inversioni di rotta, però, l'estate non si inceppa e già da lunedì i modelli sembrano prediligere ancora bel tempo.