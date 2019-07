Ex consiglieri regionali Pd Donzel, Fontana e Rigo indenizzano Regione per danno immagine

Gli ex consiglieri regionali del Pd Raimondo Donzel, Carmela Fontana e Gianni Rigo, dovranno indennizzare la Regione con 24 mila euro circa per il danno d'immagine causato dal processo penale per le spese irregolari dei gruppi consiliari.

Sono comparsi ieri in gudizio alla Corte dei conti e il procuratore regionale, Massimiliano Atelli (nella foto), ha dato il proprio consenso al patteggiamento contabile.

La procura aveva chiesto circa 19 mila euro per ognuno, in virtù del rito abbreviato Donzel, Fontana e Rigo ne verseranno circa ottomila a testa. La sentenza non è impugnabile.

Per danno d'immagine nella stessa vicenda, a maggio, l'ex consigliere regionale Leonardo La Torre era stato condannato in primo grado dai giudici contabili a risarcire 7.500 euro, a fronte di una richiesta di 15 mila euro.

La contestazione della procura contabile fa riferimento al clamore mediatico seguito alle condanne definitive nel processo sulle spese dei gruppi consiliari nella legislatura 2008-2012.

Il 29 marzo del 2018 la Corte di Cassazione aveva rideterminato la pena (sospesa) in un anno, sei mesi e 20 giorni di reclusione per ciascuno dei tre ex consiglieri del Pd, con interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo.

Era stato mantenuto il reato di peculato ma facendo scattare la prescrizione per alcune contestazioni di finanziamento illecito ai partiti.