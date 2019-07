Il phoen spinge il caldo ma per domenica possibili temporali

Fa molto caldo in Valle ma dalla prossima settimana le cose potrebbero cambiare. Spiega l'Ufficio meteo regionale cehe la nostra regione continua ad essere interessata da "correnti nordoccidentali che favoriranno fino alla prima parte di domenica un tempo prevalentemente soleggiato accompagnato da venti di foehn, in estensione dalle prossime ore fino sabato pomeriggio".

Successivamente "l'indebolimento dei valori barici favorirà il veloce ingresso di aria più umida, foriera di possibili rovesci sparsi, soprattutto sul settore sud-orientale, attesi per il tardo pomeriggio di domenica". Il consiglio, per domenica 14 luglio, è di recarsi in escursione in montagna in ore che consentano un ritorno 'alla base' prima delle ore 17.