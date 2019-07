Gestione Cittadella dei giovani di Aosta a Rti guidata da Cooperativa La Sorgente

Il Raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) formato dalla società cooperativa sociale Trait d’Union, dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e dalla società cooperativa Teatro Instabile di Aosta si è aggiudicato l'affidamento in concessione della gestione della Cittadella dei Giovani di Aosta.

Lo ha comunicato la Centrale Unica di Committenza regionale-Cuc.La gestione decorrerà dal momento della firma del contratto per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per altri due.

"Indipendentemente da chi si è aggiudicato la gara - commenta la vicesindaca di Aosta, Antonella Marcoz - siamo soddisfatti per aver rispettato i tempi del procedimento che avevamo ipotizzato. A questo punto confidiamo che la struttura, una volta espletate le ultime incombenze amministrative da parte della Cuc, possa riaprire al più presto, in modo da garantire la continuità di un servizio essenziale per la città e i suoi giovani".