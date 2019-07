La Pizzica Salentina infiamma la notte di Saint-Vincent

Il ballo popolare del Salento va in scena a Saint-Vincent. Patrocinata dall'Amministrazione comunale della Riviera delle Alpi, è organizzata per sabato 13 luglio alle ore 20,30 in piazza Vittorio Veneto la 'Festa della Pizzica Salentina', musica e danze tradizionali della penisola salentina pugliese.

Si esibirà in concerto il gruppo folcloristico Vampa de Lumera, composto da musicisti e figuranti danzatori; l'iniziativa è stata realizzata dall'associazione Arche VdA onlus, la prima a portare il folclore salentino in Valle d’Aosta e soprattutto la 'pizzica', danza della famosa 'notte della taranta' che si svolge in Puglia nel periodo di Ferragosto.

I proventi della serata sono destinati al progetto 'Maison Arche', ovvero l'affitto da parte dell'associazione di una struttura dove poter progettare, organizzare e realizzare altre iniziative artistico-culturali.