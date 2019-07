Cva propone i percorsi di sostenibilità con la passeggiata di Promoron

Sita nella splendida Valtournenche, la passeggiata di Promoron offre, con i suoi 6 km, una possibilità di escursione alla portata di tutti. L’itinerario è infatti stato attrezzato da CVA con un’audioguida per le persone non vedenti, ed è stato realizzato per permetterne la percorribilità anche a persone con disabilità motoria totale; questa passeggiata è ovviamente un ottimo e semplice percorso anche per mountain bike ed e-bike.

Al cospetto del maestoso Cervino sarà possibile godere dei panorami mozzafiato della valle sottostante mentre ci si avventura lungo il tracciato sterrato, alla scoperta degli 8 pannelli installati per valorizzare il territorio circostante e diffondere la conoscenza delle fonti di energia rinnovabile, della quale CVA è tra i principali produttori a livello nazionale.

Il Gruppo CVA continua quindi il suo percorso di inclusione sociale e sostenibilità ambientale, che sono tra i valori fondamentali dell’azienda.

La passeggiata di Promoron è classificata come Mobility Action nell’ambito dell’iniziativa della Comunità Europea EuropeanMobilityWeek, all’insegna della mobilità sostenibile.

Per il 2019 il tema della campagna europea è Walk with us.

La scheda della CVA Energy Tour – The Promoron Walk è disponibile al seguente link: http://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=IT&action_uid=gGvT8p2U

Per maggiori informazioni, è inoltre possibile visitare il sito CVA nella sezione Giri d’Energia, dove è inoltre possibile scaricare l’audioguida del percorso e visualizzare il video riassuntivo dell’itinerario (indirizzo WEB http://www.cvaspa.it/giri_energia/passeggiata_di_promoron/).

Da domani, invece, prenderà il via il CVA eBiketour 2019 che coinvolgerà 11 diverse località valdostane.

Le prime tappe saranno a Torgnon il 13 luglio e a Pont-Saint-Martin il 14 luglio. Nell’ambito degli Eventi Plus di CVA Trading, il 13 luglio si terrà, a Torgnon, anche la manifestazione PASSEGGIATE SPETTACOLARI - BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA.