I sidacati suonano la sveglia all'assessora Chantal Certan

"Nello scorso mese di marzo era stato comunicato l'ammontare del Fondo e che le somme sarebbero state trasferite alle scuole entro il mese di giugno 2019". lo denunciano le sigle sindacali precisando che "i finanziamenti destinati alle istituzioni scolastiche sono assegnati in base al contratto vigente per le attività aggiuntive, le attività complementari di educazione fisica, le funzioni strumentali, la valorizzazione del merito del personale docente e i progetti contro l'emarginazione scolastica".

Infatti, ogni istituzione scolastica ha siglato il proprio contratto integrativo di istituto contrattato tra gli insegnanti eletti R.S.I. e i dirigenti scolastici e sono stati assunti precisi impegni di pagamento per quei docenti che hanno svolto le attività in questione.

Sottolineano i sindacati: "Le scuole già subiscono notevoli pesi per quanto riguarda la gestione ordinaria, e alle scriventi pare davvero grave che il lavoro svolto con impegno e dedizione dai docenti non possa essere ricompensato nei tempi attesi ovvero entro il 31/08/2019, termine dell'anno scolastico in corso".

I sindacati chiedono alla Assessora Chantal Certan ed all'intero Consiglio Regionale che l'intervento di modifica a livello legislativo necessario ad uscire dalla grave impasse avvenga nel più breve tempo possibile e prima della sospensione estiva dell'attività del Consiglio Regionale.