Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Le sorgenti del Lys (Gressoney-La-Trinité)

È un percorso di grande interesse paesaggistico e naturalistico.

Consente inoltre di ammirare da vicino le grandiose cime e i vasti ghiacciai del versante sud del Monte Rosa e le morene che testimoniano l'espansione dei ghiacciai.

La vegetazione si dirada mano a mano che si sale lasciando posto alle specie pioniere che colonizzano i terreni più aspri.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

http://www.montagnavda.it/a.images.php?id=7944