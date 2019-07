Contenitori riciclabili in scuole, uffici e manifestazioni per salvare il pianeta

"Auspichiamo una urgente adozione di distributori di acqua da consumare in bottiglie e contenitori riciclabili nelle scuole e negli uffici pubblici". Daria Pulz, consigliera di Adu VdA, ha così sollecitato il Governo ad agire in tale direzione.

"I rifiuti di plastica, dispersi nell'am - biente e nelle acque, contri - buiscono al riscal - damento globale - ha evidenziato la Consigliera Pulz citando una recente ricerca - che indica come la plastica durante il processo di decomposizione rilasci alcuni gas serra molto pericolosi, come il metano e l'etilene. La presenza di questi gas aumenterà man mano che la plastica si andrà ad accumulare e a degradare in micro e nano frazioni nell'ambiente; il polietilene è il materiale più usato in assoluto e quindi il rifiuto plastico più diffuso".

ADU VdA individua nelle Istituzioni scolastiche in particolare il punto di partenza, diventa quindi indispensabile e urgente l'applicazione della circolare che richiede provvedimenti atti a escludere bicchieri e bottiglie di plastica "usa e getta" per l'acqua e le bevande e la sostituzione con materiale compostabile, meglio ancora se riciclabile e lavabile, garantendo in concomitanza l'accurata raccolta differenziata dei rifiuti, purtroppo ancora trascurata in molte sedi pubbliche".