Arvier: Chiara Tedesco presenta 'Le Signore delle cime'

Una serata di montagna al femminile: è quella in programma il prossimo 16 luglio ad Arvier (AO) nell’ambito degli Incontri letterari proposti dalla Biblioteca comunale di Arvier. Nella piazzetta della Chiesa parrocchiale alle ore 21,00 verrà presentato il libro “Le Signore delle cime – Storie di guide alpine al femminile”. L’autrice, Chiara Todesco, giornalista specializzata di montagna e collaboratrice de La Stampa, dialogherà con le guide valdostane Anna Torretta e Roberta Vittorangeli.

Una serata per scoprire fascino e difficoltà di questa professione in quota. Il libro contiene dieci ritratti, tanti ricordi, avventure e aneddoti e racconta cosa significa per loro la montagna: casa, rispetto, attrazione, armonia, emozione, passione, amore, valori autentici.

Si legge nell’introduzione: “Le donne guida arrampicano su pareti di roccia, granito, dolomia, sulle falesie e sulle cascate ghiacciate. Sono state sulle vette di tutto il mondo, sul ghiaccio dei nostri Quattromila e anche sugli Ottomila himalayani. Fanno canyoning e sci alpinismo, qualcuna è anche maestra di sci. Una sfida continua che conciliano con il loro ruolo di donna, moglie, in qualche caso mamma”.

Tramite i racconti delle guide al femminile, il libro pone anche in risalto cosa ha significato in passato e cosa significhi oggi essere donna in un ambiente prettamente maschile come quello dell’alpinismo. Un tema – quello della differenza di genere – oggi più che mai di attualità. Scrive nella prefazione Lorella Franceschini (Vicepresidente del CAI): «Parlare al femminile di alpinismo, una delle discipline più maschili - e forse un po’ maschiliste - è ancora oggi una sfida aperta».