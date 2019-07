Trovato morto l'escursionista disperso ieri ad Ayas

E' stato ritrovato senza vita, questa mattina, il corpo dell'escursionista di cui non si avevano più avute notizie da ieri pomeriggio. Giaceva poco distante da un alpeggio, nel vallone che porta al Colle Cime Bianche a Saint-Jacques in Val d'Ayas.

Si tratta di un italiano di 68 anni, Le cause del decesso sono in fase di valutazione ma dai primi accertamenti risulta che la salma è stata rinvenuta in prossimità del Ru Courthod.

I familiari sono stati avvertiti e il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria di Champoluc.