Pre-Saint-Didier: Messa in sicurezza strada statale

Le operazioni in progetto consentiranno di completare la messa in sicurezza del versante avviata nel corso del mese di maggio. Per l’esecuzione dei lavori è attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 132,250 e il km 132,700, nel territorio comunale di Pré-Saint-Didier.

La limitazione sarà in vigore oggi, 11 luglio, e domani, 12 luglio, nella sola fascia oraria giornaliera 8:00 – 18:00. In via precauzionale, in concomitanza con le operazioni di disgaggio sono previste alcune brevi chiusure del tratto di statale che fiancheggia la pendice interessata dai lavori.

Le attività di manutenzione sono condotte dai rocciatori e dai tecnici specializzati e prevedono la perlustrazione della parete, lo svuotamento delle reti di contenimento, il disgaggio di alcune rocce instabili precedentemente individuate, la posa localizzata di porzioni di rete a contatto e l’integrazione di chiodature sul versante per aumentarne il consolidamento.

