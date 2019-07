Stefano Borrello Presidente dell'Associazione valanghe-Aineva

Geologo dei Vigili del fuoco, l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Stefano Borrello è stato nominato Presidente dell’Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe-Aineva, per l’anno 2019. La nomina è avvenuta durante l'assemblea ordinaria dell'ente.

"Il 2019 è un anno di particolare interesse per il settore neve e valanghe – spiega Borrello – poiché a seguito dell’intesa ottenuta in Conferenza unificata la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrebbe emanare la direttiva in materia di criticità e rischio per il settore neve e valanghe elaborata con il supporto della Protezione civile nazionale".

Nella nostra regione la problematica valanghe è importante, come dimostrano gli oltre 2000 bacini valanghivi e più del 16 per cento del territorio interessato da questi fenomeni.

Nel corso della riunione di ieri Valerio Segor, Dirigente all’Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione, è stato confermato nel Comitato tecnico direttivo di Aineva.