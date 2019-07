Boom pizzerie, record di crescita in Valle d'Aosta

Dal rapporto statistico di Cna Alimentare sul 'boom' delle pizzerie nelle regioni italiane emerge una sorpresa: è la Val d’Aosta la regione al primo posto per incremento del numero di locali avviati con un +55,6% registrato negli ultimi cinque anni. La Campania resta sul podio per numero di attività, con ben 17.401 esercizi. Ma quella che cresce di più, in tutte le regioni, è la pizzeria da asporto: +3%.

Le attività che producono e vendono pizza in Italia sono 128.248. Per Cna si tratta di un comparto che continua a crescere: + 1,1% nel periodo dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 rispetto a un anno prima (2017-2018).

"Dopo il riconoscimento dell’Unesco all’arte del pizzaiolo napoletano ci aspettavamo una crescita ancora più significativa – osservano gli analisti di Cna Alimentare – Ma verifichiamo che lo stesso riconoscimento sta rafforzando le imprese delle regioni meridionali e allo stesso tempo sta producendo risultati anche nel Centro Nord".