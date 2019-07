Campania: mega concorso pubblico per 2.175 diplomati e laureati

Dopo mesi di annunci e diversi slittamenti, finalmente sono usciti i primi due bandi del mega concorso bandito dalla Regione Campania. Il primo è per la copertura di 1225 posti a tempo indeterminato nella categoria C, di cui 187 posti presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della Regione Campania. Le figure ricercate sono: istruttore risorse finanziarie, istruttore contabile, istruttore amministrativo, istruttori tecnici, informatici, istruttori socio-sanitari, istruttori di vigilanza…

Per tutte queste figure basta il diploma di scuola secondaria superiore. Il secondo è per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione Campania.

Le figure ricercate sono: funzionari risorse finanziarie funzionari amministrativi, funzionari tecnici, funzionari informatici, funzionari socio-sanitari, funzionari di vigilanza… Per tutte queste figure è necessaria invece la laurea. I requisiti di partecipazione di base (oltre al titolo di studio) sono: ... continua a leggere