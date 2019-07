I giochi surreali di Giovanni Lacatena alla Saletta d'arte di Aosta

E' in corso alla Saletta d'Arte comunale in via Xavier de Maistre ad Aosta la mostra personale di Giovanni Lacatena, pittore dalla particolare originalità espressiva, definito"antropologo cromatico del gioco".

"Giochi di altri Tempi e il Surrealismo fantastico" è il filo conduttore del linguaggio di Lacatena che trasmette attraverso la realizzazione di tele dipinte ad olio, ricche di suggestioni che rimandano ad un mondo immaginario. Sono una trentina le opere esposte alla Saletta d'Arte, aperta al pubblico con orario dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 21 fino al 15 luglio.

Di origine pugliese, l'artista vive e lavora a Taranto dove all'età di 12 anni ebbe il suo primo incontro con l'arte, trovandosi tra le mani un dipinto di Giorgio De Chirico, un segno del destino che lo ha condotto nel corso degli anni a conciliare lavoro e arte con soddisfazione personale e successo.