Con la biblio di Saint-Denis escursione al rifugio Magià alla scoperta delle stelle

Ancora un'escursione tra le meraviglie naturali della Valle d'Aosta organizzata dalla biblioteca di St-Denis.

Per sabato 20 luglio è infatti prevista la passeggiata a piedi o in mountain bike da Porliod, area pic-nic sopra Saint-Bathelemy, fino al rifugio Magià dove i partecipanti potranno assaporare le specialità del menù rigorosamente valdostano o potranno rilassarsi all'esterno del rifugio con un pranzo al sacco.

Al rientro dalla passeggiata è prevista, per le 17, la visita all'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy dove gli astrofisici attenderanno gli escursionisti per un evento unico: l'osservazione del sole in totale sicurezza cui seguirà il collegamento con alcuni satelliti della Nasa.

Il ritrovo è previsto alle 8,30 a St-Denis nella piazza del capoluogo. E' richiesta la prenotazione presso la bibliotaca allo 0166-546014 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@saintdenis.ao.it ,entro giovedì 18 luglio.