A rischio benefici per commercianti che hanno cessato attività gennaio quest’anno

I commercianti che si sono visti obbligati a chiudere la propria attività commerciale – come bar, ristoranti, ecc. – e non hanno raggiunto ancora l’età pensionabile (67 anni per l’anno 2019) possono chiedere un incentivo mensile, ossia l’indennizzo per cessazione attività commerciale, che è stato ripristinato e reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019.

L’incentivo è erogato fino al compimento al mese di raggiungimento della pensione di vecchiaia. Si ricorda, fin da subito, che l’accesso è garantito previo possesso di alcuni requisiti e condizioni, quali il compimento di un’età minima di 62 anni per gli uomini o 57 anni per le donne. Ma una circolare Inps mette a rischio la possibilità di accedere ll’indennizzo in quanto la circolare rimanderebbe oltre che alla legge di bilancio 2019 ma anche a una normativa precedente, del 1996.

Si tratta di una situazione paradossale, anche in considerazione del fatto che tale categoria di lavoratori ha sempre pagato nel corso degli anni la corrispondente quota contributiva ed ora si trova a non poterne usufruire. Per questo il senatore Gilberto Pichetto Fratin ha chiesto al Ministro Di Maio chiarimenti e per verificare "se la circolare INPS corrisponda esattamente a quanto stabilito dalla legge di bilancio e nel caso quali iniziative saranno adottare per superare la condizione che attualmente impedisce l'accesso all'indennizzo per la cessazione di attività commerciale prima del 1° gennaio 2019" .