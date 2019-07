Disagi autostradali, rilancio ferrovia e gioco d'azzardo nell'adunanza del Consiglio Valle

La proposta di legge che modifica le disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo e i disagi che stanno causando i cantieri stradali estivi sono tra i temi più importanti dell'adunanza del Consiglio Valle convocato per mercoledì 10 e giovedì 11 luglio.

E' il gruppo Mouv', con un'interrogazione a risposta immediata, a chiedere alla Giunta di conoscere le azioni poste in essere nei confronti della società Sav in merito alla programmazione dei lavori autostradali "la cui organizzazione sta creando notevoli problemi di mobilità non solo lungo l'asse della A5 ma anche sulla statale 26", afferma il consigliere di Mouv' Elso Gerandin.

La proposta di legge che modifica le norme sul gioco d'azzardo nonchè dispone iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza, presentata dalla quinta Commissione 'Servizi sociali', sarà l'argomento su cui è atteso maggior dibattito. In discussione anche la proposta di atto amministrativo che contiene il programma strategico di interventi per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti.

Delle 13 interpellanze, una è stata presentata dal gruppo ADU-VdA (attuazione dei servizi socio-educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con disabilità); sei sono della Lega Vallée d'Aoste, tra cui una sulle prove di accertamento della lingua francese per gli alunni delle classi seconde della scuola primaria e suna sulla promozione turistica della Regione in occasione della tappa valdostana del Giro d'Italia.

Altre due sono a firma del M5S (predisposizione delle prove regionali di conoscenza della lingua francese per gli alunni della scuola primaria; destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella regione); due sono del gruppo RC-AC (valutazioni e intendimenti in merito ai nuovi collegamenti aerei con l'aeroporto Corrado Gex e ai contenziosi tra la Regione e AVDA Spa; individuazione di strumenti per contenere il consumo di suolo); infine due sono state sottoscritte congiuntamente dai gruppi Misto e Mouv' (interventi per assicurare la copertura delle sedi di segreteria dei Comuni a seguito delle elezioni amministrative del 2020; problematiche riguardanti lo sdoppiamento delle sezioni presso le scuole dell'infanzia).

Infine, delle quattro risoluzioni rinviate dalla scorsa adunanza, la prima è stata depositata dai gruppi UV, AV, SA e Misto per invitare la Commissione consiliare competente ad affrontare un dibattito sul prezzo del latte prodotto in Valle con le categorie interessate; la seconda è di Lega VdA e Mouv' per impegnare il Governo regionale per un incontro con le categorie interessate nella competente Commissione consiliare per la tutela del settore lattiero-caseario e dell'allevamento; la terza è a firma dei gruppi Lega VdA, RC-AC, Mouv', M5S e ADU-VdA per impegnare il Governo regionale ad attivarsi per garantire ai pazienti minori affetti da diabete mellito la fornitura degli adeguati sistemi di monitoraggio per migliorarne la qualità della vita; la quarta è stata proposta dai gruppi RC-AC e M5S per impegnare la prima Commissione consiliare permanente ad avviare una fase istruttoria per la revisione dei meccanismi di elezione del Consiglio regionale.