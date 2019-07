Domani mercoledì 10 luglio saint Sept fréres martyrs

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 16 luglio

Vescovado – mattino

Udienze

Quart, Monastero Mater Misericordiae - ore 18.00

S. Messa per la solennità della B.V. Maria del Monte Carmelo

Mercoledì 17 luglio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 19 luglio

Mont Chétif - ore 11.00

S. Messa nel ricordo dell'Angelus ivi recitato da S. Giovanni Paolo II (7 settembre 1986)

e per il 50° della salita al Monte Bianco della 41a Compagnia Btg Aosta

Martedì 23 luglio

Vescovado – mattino

Udienze

Mercoledì 24 luglio

Vescovado – mattino

Incontro con Mons. Antonello Mura e preti giovani della diocesi di Lanusei

Venerdì 26 luglio

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 27 luglio

Émarèse - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale e

l'inaugurazione dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale

Domenica 28 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 29 luglio

Curia Vescovile - ore 18.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Martedì 30 luglio

Vescovado – mattino

Udienze

*Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 10 luglio saint Sept fréres martyrs

La Chiesa celebra Beati Martiri di Damasco

A Damasco in Siria, passione dei beati martiri Emanuele Ruíz, sacerdote, e compagni, sette dell’Ordine dei Frati Minori e tre fratelli fedeli della Chiesa Maronita, che, con l’inganno consegnati ai nemici da un traditore, furono sottoposti per la fede a varie torture e conclusero il loro martirio con una morte gloriosa.

La Palestina rimase una provincia di Bisanzio fino all'invasione dei Persiani (614) e fu meta, dall'imperatore Costantino il Grande in poi, di continui pellegrinaggi da parte dei cristiani. Nel 637 cadde in potere dei musulmani e vi rimase, salvo l'intervallo dei Crociati (1099-1187), fino al 1918, quando passò sotto l'Inghilterra come potenza mandataria.

I custodi dei Luoghi Santi furono i figli di S. Francesco di Assisi, che nel 1219 aveva predicato il Vangelo al sultano d'Egitto. Essi provvidero a conservare e a restaurare le basiliche cristiane, e si presero cura dei pellegrini e dei fedeli residenti nei maggiori centri del vicino Oriente. Fin dal secolo XVI aprirono conventi e scuole gratuite un po' dovunque, non esclusa Damasco, la capitale della Siria, attesero alla conversione dei musulmani e alla riunione dei cristiani dei vari riti alla Chiesa Cattolica. I papi più volte riconfermarono ai francescani la loro fiducia e concessero ad essi le necessarie facoltà per il governo delle comunità cattoliche che venivano costituendo.

Nel corso dei secoli i Francescani di Terra Santa ebbero a subire massacri, vessazioni ed espulsioni, ma il loro amore per la terra di Gesù non venne mai meno. Nel luglio del 1860 essi affrontarono, a Damasco, una persecuzione molto sanguinosa da parte dei drusi musulmani, sostenuti dalle locali autorità turche. Alcuni anni prima (1853-1855) era stata combattuta in Crimea una guerra, dalla Turchia ed i suoi alleati francesi, inglesi e piemontesi contro la Russia perché questa potenza mirava al predominio esclusivo sui Luoghi Santi ed allo smembramento dell'impero ottomano. Le fu posto termine con il congresso e il trattato di Parigi (1856) in cui la Turchia, per la prima volta nella storia, fu riconosciuta come potenza avente la stessa personalità giuridica degli stati cristiani, ed il sultano fu costretto a riconoscere la libertà di culto per qualsiasi comunità religiosa residente nel suo impero e ad ammettere ai pubblici uffici tutti i sudditi, senza distinzione di razza e di culto.

Per i musulmani quel gesto significò un oltraggio al Corano, perciò non si limitarono a protestare, ma invitarono tutti i correligionari a reagire contro la politica del Sultano. Tra le impervie montagne del Libano l'ostinata avversione dei drusi musulmani per i cristiani tutto poté osare, benché il governatore generale, Khursud Pascià, residente a Beiruth, facesse credere ai vescovi che avrebbero preso provvedimenti in difesa della giustizia. Per scatenare l'ira dei nemici dei cristiani, nei primi mesi del 1860, bastò un lieve incidente tra due ragazzi, uno druso e l'altro maronita. I villaggi cristiani furono allora invasi e dati alle fiamme, ed i fanciulli, le donne ed i vecchi massacrati senza pietà.

Il sole sorge alle ore 5,37 e tramonta alle ore 21,21.