Possibile istituzione in Valle del Collegio revisori conti

Soddisfazione per il voto unanime su una norma di attuazione che pone rimedio ad una sorta di anomalia, è espressa da Patrizia Morelli, (Alliance Valdôtaine), prevedendo l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Valle d'Aosta.

"In assenza di un apposito Collegio - spige la Presidente - annualmente l'Aula doveva nominare tre Consiglieri per svolgere tale ruolo. Con questo provvedimento, invece, la Regione istituirà un proprio Collegio, che opererà in posizione di terzietà quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'Amministrazione, in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei Conti".

Lo schema di norma di attuazione è stato approvato dalla Commissione Paritetica il 17 giugno scorso e, dopo il parere favorevole della prima Commissione, sarà discusso in Aula nell'adunanza consiliare già calendarizzata per i prossimi 24 e 25 luglio. "E questo, a dimostrazione del fatto - sottolinea Patrizia Morelli - che, quando le intenzioni sono chiare e condivise, i risultati si raggiungono rapidamente".